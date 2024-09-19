Отмечается, что у украинских фермеров еще есть несколько недель, чтобы попытаться спасти ситуцию.

Засуха в Украине ставит под угрозу посевы пшеницы под урожай следующего года - еще одна головная боль для фермеров, пострадавших от погодных неурядиц и войны.

Издание Bloomberg пишет, что несмотря на то, что у фермеров еще много времени, чтобы улучшить условия и наверстать упущенное, проблемы могут сократить сроки посева озимых культур, которые составляют большую часть годового производства.

Хотя цены на пшеницу находятся значительно ниже пика, установленного после вторжения Москвы в Украину, в последние недели они выросли отчасти из-за проблем с поставками через Черное море. Объем производства пшеницы на Украине примерно на треть ниже довоенного уровня, поскольку в результате вторжения она потеряла свои земли.

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Кроме тгого, посевные площади в Украине сократились примерно в два раза в сравнении с прошлым годом. Из-за жары и засухи некоторые поля оказались слишком сухими, в том числе для таких культур, как рапс. По данным Министерства сельского хозяйства США, температура на 7℃ выше нормы в Украине во вторую неделю сентября "усугубила засуху" для посевов озимых культур.

Погодные проблемы усугубляют сложную ситуацию для фермеров. Регионы, которые сейчас оккупированы Москвой, были крупными производителями сельскохозяйственной продукции, в то время как фермеры в других регионах Украины работали, несмотря на землю, загрязненную минами и неразорвавшимися боеприпасами, и нехватку рабочей силы из-за мобилизации.

По словам синоптика, дожди на этой неделе должны немного повысить влажность почвы для черноморской пшеницы, но для значительного улучшения ситуации необходимо гораздо большее количество осадков, чтобы ослабить опасения по поводу засухи. Тем не менее, у фермеров есть время до октября или ноября, чтобы наверстать упущенное, если погода улучшится.

Россия торгует краденным украинским зерном - последние новости

Расследователи NDR сообщали, что до конца 2022 года оккупанты могли вывезти 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины.

Позже WSJ сообщило, что Россия и ее партнеры продали почти на 1 миллиард долларов украденного на временно оккупированных территориях Украины зерна. С 2022 года РФ напрямую отправила не менее 4 миллионов тонн зерна и другой продукции из оккупированной части Украины на международные рынки.

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