Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой за все время наблюдений.

В Киеве зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2°С", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что предыдущее рекордное значение +21,0°С 2010 года превышено на 0,2°С.

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Жаркий июль в Киеве - что известно

В этом году июль в Киеве выдался невероятно влажным и жарким. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, на проспекте Науки, 37 количество осадков достигло впечатляющего показателя - 136 мм, что вдвое больше нормы.

Также за месяц было зафиксировано два самых высоких суточных количества осадков в истории наблюдений.

В общем рейтинге июль 2023 занял 11 место среди самых влажных июлей за всю историю наблюдений.

Данные от метеостанции подтвердили, что средняя температура воздуха в Киеве в течение июля составляла +21,5°С, что превышает климатическую норму на 0,2°С.

Самая низкая температура этого июля была зафиксирована 12-го числа, когда утренний холод опустил столбик термометра до отметки +13,5°С. С другой стороны, теплее всего в столице было 6 июля, когда после полудня температура достигла +32,7°С.

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