Осадков в столице выпало вдвое больше нормы.

В этом году июль в Киеве оказался одним из самых влажных за все время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 136 мм, или две климатические нормы", - сообщили синоптики.

По их данным, за месяц в столице было зафиксировано два рекорда суточного количества осадков. В целом нынешний июль занял 11 позицию в рейтинге самых влажных.

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По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве равнялась +21,5°с, что на 0,2°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 12 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5°с, а теплее всего - 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,7°С.

Каким будет август 2023 - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, август 2023 в Украине ожидается теплее, чем обычно. Прогнозируется, что средняя за месяц температура будет на уровне 20-25° тепла, а в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Также Укргидрометцентр прогнозирует, что количество осадков в августе 2023 будет 80-100% от нормы: 31-73 мм по Украине и 90-112 мм - в Карпатах.

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