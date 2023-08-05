Температура океана подскочила значительно сильнее, чем в предыдущие годы.

Температура океана достигла самой высокой зарегистрированной отметки. По данным службы ЕС по изменению климата, на этой неделе среднесуточная глобальная температура поверхности моря побила рекорд 2016 года и достигла 20,96 градусов Цельсия. Это намного больше средней для этого времени года температуры, пишет BBC.

Температурный рекорд был побит после серии волн жары. Доктор Саманта Берджесс из службы изменения климата Copernicus отмечает, что волны морской жары в этом году происходили в необычных местах, где их и не ожидали. Их, в частности, фиксировали в Великобритании, Северной Атлантике, Средиземном море и Мексиканском заливе.

Прошлый температурный рекорд был установлен в разгар климатических колебаний, получивших название Эль-Ниньо. Сейчас начался новый Эль-Ниньо, и ученые говорят, что он все только набирает обороты, поэтому ожидается, что температура океана повысится еще в ближайшие месяцы.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), обычно температура воды должна колебаться от 23 до 31 градусов. На прошлой неделе во Флориде температура поверхности моря достигла 38,44 градусов, что сопоставимо с температурой в гидромассажной ванне. Берджесс прогнозирует, что еще теплее океаны могут стать в марте.

"То, что мы видели сейчас, заставляет меня нервничать по поводу того, насколько теплее может стать океан с сегодняшнего дня и до марта следующего года", — говорит она.

Хотя ученые прогнозировали, что поверхность моря будет продолжать нагреваться из-за выбросов парниковых газов, они все еще исследуют, почему именно температура подскочила так сильно сейчас – сильнее, чем в предыдущие годы.

Последствия перегрева океанов - это надо знать

Теплые воды обладают меньшей способностью поглощать углекислый газ. Соответственно, больше углекислого газа, нагревающего планету, останется в атмосфере. Это может ускорить таяние ледников, стекающих в океан, что приведет к еще большему повышению уровня моря.

Горячие океаны и волны тепла беспокоят морские виды. Рыбы и киты начинают двигаться в поисках более прохладных вод, нарушая пищевую цепь. Некоторые плотоядные животные, в том числе акулы, могут стать агрессивными из-за высоких температурах. Повышение температуры воды также вредит кораллам и рифам.

Температурные рекорды - последние новости

Июль 2023 года отметился рядом температурных рекордов. 3 июля стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. А с 3 по 10 июля была зафиксирована самая жаркая неделя из когда-либо зарегистрированных.

Эксперты ожидают, что с приходом Эль-Ниньо ситуация может ухудшиться, и 2024 год станет еще жарче, чем этот.

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