В среду, 15 ноября, над Украиной расположится циклоническая депрессия, которая станет причиной осадков. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.
Она объяснила, что циклоническая депрессия - это область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого давления.
"В среду пройдут дожди на западе, юге, местами небольшие на севере Украины", - прогнозирует синоптик.
По ее данным, на востоке и в центральных областях депрессия повлечет лишь плотную облачность, серьезные осадки маловероятны.
Сильного ветра также уже не будет, прогнозирует Наталкья Диденко.
"Температура воздуха завтра еще достаточно приемлемая. Ближайшей ночью ожидается +3...+8 градусов, днем +8...+12, в южной части ночью +8...+12, днем +10...+15 градусов", - рассказала она.
Погода в Киеве - прогноз синоптика
В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 15 ноября ожидается облачная и влажная погода. Серьезных дождей не будет. В течение дня температура воздуха перед дальнейшим снижением будет около +9 градусов.
Похолодание в Украине
По данным Укргидрометцентра, в третьей декаде ноября ожидается похолодание. Среднесуточная температура окажется около "нуля", а на севере и северо-востоке вероятно образование снежного покрова.