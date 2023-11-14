15 ноября сильного ветра в Украине уже не будет.

В среду, 15 ноября, над Украиной расположится циклоническая депрессия, которая станет причиной осадков. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

Она объяснила, что циклоническая депрессия - это область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого давления.

"В среду пройдут дожди на западе, юге, местами небольшие на севере Украины", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, на востоке и в центральных областях депрессия повлечет лишь плотную облачность, серьезные осадки маловероятны.

Сильного ветра также уже не будет, прогнозирует Наталкья Диденко.

"Температура воздуха завтра еще достаточно приемлемая. Ближайшей ночью ожидается +3...+8 градусов, днем +8...+12, в южной части ночью +8...+12, днем +10...+15 градусов", - рассказала она.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 15 ноября ожидается облачная и влажная погода. Серьезных дождей не будет. В течение дня температура воздуха перед дальнейшим снижением будет около +9 градусов.

Похолодание в Украине

По данным Укргидрометцентра, в третьей декаде ноября ожидается похолодание. Среднесуточная температура окажется около "нуля", а на севере и северо-востоке вероятно образование снежного покрова.

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