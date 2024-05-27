Синоптик рассказала, когда и где ждать пыль в Украине.

Во вторник и среду, 28 и 29 мая, в Украину зайдет немного пыли с Прикаспийской низменности. Об этом Фактам рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на этот раз в Украину придет пыль не из Сахары, а с Прикаспийской низменности.

"Кстати, никакой бурей мы это не называем. Пылевое облако возникло из-за того, что в тех краях, в Прикаспийской низменности, произошли свои локальные метеорологические явления. Например, прошел атмосферный фронт над какими-то песчаными территориями, и, соответственно, поднялась пыль и песок в верхние слои атмосферы", - пояснила Птуха. Видео дня

По ее словам, к территории Украины эта пыль будет идти в верхних потоках, что повлечет мутность атмосферы. При этом еще 27 мая первыми встретят пыль с Прикаспийской низменности юго-восточные области Украины. А уже 28 и 29 мая облако пойдет на центральные, северные и немного на западные области. Меньше всего пыли будет на северо-востоке Украины - это Черниговская и Сумская области. В то же время, по словам Птухи, пыль в атмосфере кардинальных изменений не повлечет, будет наблюдаться лишь незначительная тусклость неба.

"Но стоит отметить, что в это время на юге и юго-западе царит поле пониженного давления, поэтому завтра по югу и западу будут осадки. Послезавтра дожди пройдут в большинстве регионов Украины", - подчеркнула синоптик.

Она пояснила, что это будут кратковременные дожди и отдельные грозы, поэтому вся эта запыленность интенсивно будет вымываться из слоев атмосферы. При этом никакой угрозы дожди с пылью не несут.

"Синоптик советует тем, кто имеет респираторные заболевания или чувствительные глаза, поберечь себя и меньше находиться на открытом воздухе. Также стоит держать окна в домах закрытыми", - говорится в сообщении.

Пылевые бури в Украине

В апреле Киев накрыла мощная пылевая буря. Улицы столицы были покрыты облаками из пыли. Людям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

Также при таких обстоятельствах не стоит оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей, плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

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