В городе и области сегодня ухудшится погода.

Во Львове на пятницу, 11 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии:

"По городу Львову: 11 октября грозы, утром и днем значительный дождь".

Также ухудшение погоды ожидается и по Львовской области. "По территории Львовской области: 11 октября местами грозы, утром и днем значительные дожди", - предупреждают синоптики.

Видео дня

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

11 октября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут значительные дожди. Кое-где грозы. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура в течение суток составит +10°...+15°. Во Львове столбики термометров снизятся до +12°...+14°.

Как сообщал Погода УНИАН, с 11 октября в Украине начнутся изменения в погоде. В западных регионах, а также местами на севере и в центре ожидаются дожди. В большинстве областей сохранится теплая погода с температурой от +20° до +24°, на юге возможно повышение до +25°...+26°. В то же время на западе страны начнется снижение температуры, и в отдельных регионах она может опуститься до +15°...+17°.

Вас также могут заинтересовать новости: