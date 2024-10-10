Местами на юге все еще будет тепло до +25°...+26°.

С пятницы, 11 октября, погода в Украине начнет меняться. В западных областях, а также местами на севере и в центральной части пройдут дожди. В большинстве областей все еще будет тепло, +20°...+24°, местами на юге даже ожидается до +25°...+26°. А вот на западе старны уже начнется похолодание - температура в некоторых областях снизится до +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, дождь. Ночью +9°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°.

В Тернополе 11 октября ночью будет +12°, днем +17°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, гроза, ночью +13°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 11 октября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +22°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+24°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.

Приметы погоды 11 октября

Если ветер в этот день дует с севере, то зима будет холодная и снежная.

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