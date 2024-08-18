В Стрыйском районе Львовской области шторм повалил дерево прямо на вагон поезда "Укрзализныци".
В Telegram-канале "УЗ" сообщается, что дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый - Ивано-Франковск. В результате инцидента пострадали пассажиры и железнодорожники. Четырех пассажиров с резаными травмами забрала карета скорой медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает.
В 18:00 сообщалось, что этот поезд продолжил движение с задержкой на 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили в резервный вагон, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.
"Штормовое предупреждение пока распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзализныци" продолжают движение несмотря на непогоду", - говорится в сообщении.
Непогода в Украине
Как сообщал УНИАН, в конце июля в Киеве из-за падения дерева погиб человек. В полиции сообщали, что в парке имени Тараса Шевченко падение дерева травмировало еще троих людей, один из них попал в больницу в тяжелом состоянии.
В апреле из-за непогоды без света остались 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях. Тогда украинским спасателям пришлось более 70 раз убирать поваленные деревья в разных регионах.