І уровень опасности объявлен также и по территории Львовской области.

На понедельник, 11 марта, во Львове объявили повышенный уровень опасности. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и по территории Львовской области. Предупреждение об опасных метеологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"11 марта местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 11 марта

11 марта, по прогнозам синоптиков, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь. Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Утром на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области составит +5°...+10°, во Львове ожидается +6°...+8°.

Атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях ожидается дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в юго-западной части днем 5-10° тепла, на Закарпатье воздух прогреется до 14°. На остальной территории днем 3-8° тепла.

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