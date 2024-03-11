В понедельник, 11 марта, часть Украины охватят небольшие дожди. Осадки сконцентрируются на западе нашей страны. Температура при этом останется без особых изменений, лишь на Закарпатье станет еще теплее - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Тернополе 11 марта ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +9°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+5°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 11 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+9°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
Приметы погоды 11 марта
11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.