Особого тепла 11 марта ждать не стоит.

В понедельник, 11 марта, часть Украины охватят небольшие дожди. Осадки сконцентрируются на западе нашей страны. Температура при этом останется без особых изменений, лишь на Закарпатье станет еще теплее - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 11 марта ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+5°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 11 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+9°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.

Приметы погоды 11 марта

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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