11 марта на западе Украины ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 11 марта, часть Украины охватят небольшие дожди. Осадки сконцентрируются на западе нашей страны. Температура при этом останется без особых изменений, лишь на Закарпатье станет еще теплее - до +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 11 марта ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +9°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+5°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 11 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+9°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
11 марта особого тепла в Украине не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 11 марта

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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