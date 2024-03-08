На сегодня и завтра во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По территории Львовской области и по городу Львову: 08 - 09 марта ночью и утром на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 8 марта
Сегодня во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-восточный, 5-0 м/с. Температура днем составит +4°...+9°.
По данным синоптиков, в течение текущих суток на реках области будет наблюдаться незначительное колебание уровней воды с преобладанием спада.
Во Львове, по данным синоптиков, также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах городе будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем +6°...+8°. Видимость хорошая.