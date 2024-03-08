Повышенный уровень опасности объявлен и по Львовской области.

На сегодня и завтра во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 08 - 09 марта ночью и утром на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 8 марта

Сегодня во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-восточный, 5-0 м/с. Температура днем составит +4°...+9°.

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По данным синоптиков, в течение текущих суток на реках области будет наблюдаться незначительное колебание уровней воды с преобладанием спада.

Во Львове, по данным синоптиков, также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на дорогах городе будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем +6°...+8°. Видимость хорошая.

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