Синоптики прогнозируют осложнения погоды и по территории Львовской области.

Во Львове на 10 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических данных обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 10 декабря значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег и снег), налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Также непогода, по их данным, будет и во Львовской области. В частности, ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.

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Из-за осложнения погоды на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.

10 декабря погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-востока.

Будет облачно. Ожидаются значительные осадки: дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Во Львове столбики термометров в течение суток покажут от 1° мороза до 1° тепла.

В целом, по словам синоптиков, погода во Львове на этой неделе ожидается прохладная.

В начале недели прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег и снег. Температуры будут близкими к 0°.

В конце недели осадки прекратятся, установится антициклональный тип погоды. Ночью температура может опуститься до -10°, а днем максимум будет +2°.

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