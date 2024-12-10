Во Львове на 10 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических данных обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 10 декабря значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег и снег), налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.
Также непогода, по их данным, будет и во Львовской области. В частности, ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.
Из-за осложнения погоды на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
10 декабря погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-востока.
Будет облачно. Ожидаются значительные осадки: дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.
Во Львове столбики термометров в течение суток покажут от 1° мороза до 1° тепла.
В целом, по словам синоптиков, погода во Львове на этой неделе ожидается прохладная.
В начале недели прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег и снег. Температуры будут близкими к 0°.
В конце недели осадки прекратятся, установится антициклональный тип погоды. Ночью температура может опуститься до -10°, а днем максимум будет +2°.