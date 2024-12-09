Температура останется без существенных изменений.

Во вторник, 10 декабря, в Украине ожидается пасмурная и очень мокроая погода. Осадки в виде снега, мокрого снега и довждей пройдут по всей стране. Температура при этом останется без существенных изменений: в большинстве обалстей будет +1°...+3°, местами в центральной части +5°...+8°, на юге +8°...+10°, а в Крыму - до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью 0°, днем +1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 10 декабря ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет +1°...+2°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире во вторник ночью будет 0°, днем 0°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно, неболошой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой дождь.

В Одессе 10 декабря - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +10°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет преимущественно пасмурно, дождь, ночью +7°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, дождь, +10°...+14°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +1°.

10 декабря - какой праздник, приметы

10 декабря - день Преподобного Романа. Охотники говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

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