Ухудшение погоды ожидается и по территории Львовской области.

На Львовщине на понедельник, 9 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"По городу Львову 9 декабря на дорогах гололедица", - предупреждают синоптик.

Также, по их данным, по территории Львовской области также на дорогах будет гололедица, а днем местами пройдет значительный дождь и мокрый снег.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 9 декабря - прогноз

В начале недели погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Молдовой.

По Львовской области будет облачно. Временами дождь и мокрый снег, днем местами значительные осадки. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Во Львове 9 декабря также будет облачно. Временами будет идти дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +1°...+3°.

Во время осадков и в тумане ожидается ухудшение видимости до 500 - 1000 метров.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

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