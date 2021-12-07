В среду, 8 декабря, в Киеве ожидается сильный снегопад.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до -2°, а днем столбики термометров будут около 0°. В течение дня ожидается пасмурная погода и сильный снегопад.
Дополнит погодную картину северный ветер, скорость которого составит 2,5 - 3 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 8 декабря
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -3°, снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.
В Тернополе 8 декабря ночью будет -7°, днем -3°, пасмурно, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
В Виннице завтра будет -4°...-1°, пасмурно, снег.
В Житомире в среду будет ночью -4°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+6°.
В Одессе 8 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, дождь.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, ддождь.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, ливень.
В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+13°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
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