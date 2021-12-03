В этом году температура зимой будет на пару градусов выше обычного.

Нынешняя зима в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. Уже в феврале может быть весенняя погода.

Об этом в интервью "Фактам" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль - на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - сказала она.

Метеоролог добавила, что согласно расчетам, в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

Читайте такжеНа выходных в Украину нагрянут дожди и снег: где испортится погода (карта)

"Нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно" - предупредила она.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в этом году в Украине и в Европе в целом ожидается мягкая зима. Вместе с тем количество осадков будет близким к норме.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская