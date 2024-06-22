Осадки ожидаются 22, 23 и 24 июня.

На выходных, 22 и 23 июня, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и грозы. В западных областях местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы. Несмотря на осадки ожидаются летние значения температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине будет без осадков, но в западных областях днем пройдут кратковременные дожди, грозы. местами осадки будут значительными, с градом и шквалами 17-22 м/с. Температура днем по Украине составит +25°...+30°, а на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до жарких +34°.

В воскресенье местами в Украине, кроме юга, а в понедельник в южных и восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура 23 июня в западных и северных областях ночью будет +14°...+20°, днем +22°...+28°. На остальной территории ночью ожидается +17°...+22°, днем +29°...+34°.

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В понедельник 24 июня столбики термометров в Украине покажут +24°...+29°, на юге страны - до +33°. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 22 июня

На 22 июня в Украине объявили штормовое предупреждение. Непогода, по данным синоптиков, ожидается на западе страны. Ожидаются ливневые дожди, грозы, град и шквалы до 17-22 м/с.

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