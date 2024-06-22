Сегодня на западе Украины будет бушевать непогода.

На сегодня, 22 июня, на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня. Ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются значительные дожди.

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Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода 22 июня - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем по всей стране составит +25°...+30°, только на Закарпатье и Прикарпатье местами разогреет до +32°...+34°.

Непогода на Львовщине - прогноз

22 июня во Львове и Львовской обалсти ожидается мощная непогода. Синоптики предупреждают о грозах утром и днем. Также во второй половине дня ожидаются значительные ливни, шквалы будут достигать 17-22 м/с, местами 25-28 м/с, град.

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