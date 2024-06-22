На сегодня, 22 июня, на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня. Ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.
В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются значительные дожди.
Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода 22 июня - прогноз по Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.
Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем по всей стране составит +25°...+30°, только на Закарпатье и Прикарпатье местами разогреет до +32°...+34°.
Непогода на Львовщине - прогноз
22 июня во Львове и Львовской обалсти ожидается мощная непогода. Синоптики предупреждают о грозах утром и днем. Также во второй половине дня ожидаются значительные ливни, шквалы будут достигать 17-22 м/с, местами 25-28 м/с, град.