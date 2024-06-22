В Украине объявили штормовое предупреждение / фото REUTERS

На сегодня, 22 июня, на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня. Ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются значительные дожди.

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Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ровенская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
На западе Украины сегодня объявили І уровень опасности / фото Укргидрометцентр

Погода 22 июня - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем по всей стране составит +25°...+30°, только на Закарпатье и Прикарпатье местами разогреет до +32°...+34°.

Непогода на Львовщине - прогноз

22 июня во Львове и Львовской обалсти ожидается мощная непогода. Синоптики предупреждают о грозах утром и днем. Также во второй половине дня ожидаются значительные ливни, шквалы будут достигать 17-22 м/с, местами 25-28 м/с, град.

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