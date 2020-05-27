Из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды

09:52, 27 мая 2020
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Подтоплений не ожидается.

Из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН
Из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение 27-28 мая из-за дождей на реках западной Украины ожидаются повышение уровней воды.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 27-28 мая вследствие ожидаемых дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,3 м. Без угрозы негативных последствий.

Напомним, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь
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