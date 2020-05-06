В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 мая
В Карпатах ожидается мокрый снег.
В среду, 6 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 6 мая в Карпатском регионе ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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