В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 мая

В Карпатах ожидается мокрый снег.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В среду, 6 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 6 мая в Карпатском регионе ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.