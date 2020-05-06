Сегодня в Украине пройдут дожди, на западе похолодает (карта)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
На Винничине бушевала непогода, один человек погиб
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +4°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +2°
- Днепр+21°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+14°... +4°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+11°... +6°
- Киев+14°... +5°
- Кропивницкий+18°... +3°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+18°... +5°
- Одесса+18°... +5°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+20°... +5°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:83 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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