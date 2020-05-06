Сегодня в Украине пройдут дожди, на западе похолодает (карта)

08:00, 6 мая 2020
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Теплее всего будет на востоке.

В Украине сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com
В Украине сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +4°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +22°.

Прогноз на 6 мая / УНИАН
Прогноз на 6 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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