Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

В пятницу, 21 августа, почти по всей Украине пройдут дожди.

В ближайшие дни в Украине будет жарко / фото REUTERS

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в четверг, 20 августа, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +29…+33 градусов. Прохладнее будет только на западе страны - там столбики термометров поднимутся до +27 градусов, здесь же пройдут ливни с грозами.

В пятницу, 21 августа, дожди распространятся также на северные и центральные области, температура днем поднимется до +24…+29 градусов. Жарко и без осадков будет только на юге и востоке Украины - там синоптики обещают температуру до +33 градусов.

В пятницу во многих областях Украины пройдут дожди / УНИАН

На выходных, 22-23 августа, сильная жара в Украине спадет, осадков не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +24…+32 градусов, в воскресенье - до +27…+30.

Погода в Украине