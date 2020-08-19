Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
В пятницу, 21 августа, почти по всей Украине пройдут дожди.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 19 августа
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в четверг, 20 августа, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +29…+33 градусов. Прохладнее будет только на западе страны - там столбики термометров поднимутся до +27 градусов, здесь же пройдут ливни с грозами.
В пятницу, 21 августа, дожди распространятся также на северные и центральные области, температура днем поднимется до +24…+29 градусов. Жарко и без осадков будет только на юге и востоке Украины - там синоптики обещают температуру до +33 градусов.
На выходных, 22-23 августа, сильная жара в Украине спадет, осадков не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +24…+32 градусов, в воскресенье - до +27…+30.
Погода в Украине
- В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
- Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.
- Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.
- Винница+30°... +14°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+31°... +13°
- Запорожье+35°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+32°... +17°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +17°