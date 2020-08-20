Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные

Сильной жары на выходных не будет.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных областях местами пройдут сильные дожди.

Читайте также Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +23…+28 градусов. Жарче будет только на юге страны - там столбики термометров поднимутся до +22 градусов, здесь же пройдут ливни с грозами.

В воскресенье, 23 августа, дождей в Украине не ожидается. Температура днем на востоке до +27 градусов, на юге - до +29. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28 градусов, в северных - до +26. В центре днем ожидается до +28 градусов.

Погода в Украине на 22 августа / УНИАН

Прогноз погоды на 23 августа / УНИАН

Погода в Украине

В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.

Также появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.