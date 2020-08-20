Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные
Сильной жары на выходных не будет.
На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных областях местами пройдут сильные дожди.
Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +23…+28 градусов. Жарче будет только на юге страны - там столбики термометров поднимутся до +22 градусов, здесь же пройдут ливни с грозами.
В воскресенье, 23 августа, дождей в Украине не ожидается. Температура днем на востоке до +27 градусов, на юге - до +29. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28 градусов, в северных - до +26. В центре днем ожидается до +28 градусов.
Погода в Украине
В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
Также появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.
- Винница+30°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+34°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+33°... +15°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+31°... +15°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+32°... +14°
- Черновцы+25°... +16°