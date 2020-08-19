Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +34° (карта)

На западе местами пройдут дожди.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди.

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На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.

По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

Погода в Украине на 20 августа / УНИАН

Погода в Украине

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.

В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.