Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +34° (карта)
На западе местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа
На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.
По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
Погода в Украине
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.
- Винница+30°... +14°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+31°... +13°
- Запорожье+33°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+32°... +17°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +18°