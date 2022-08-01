2 августа во многих областях Украины ожидаются грозы.

Во вторник, 2 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, грозы, а кое-где еще град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"2 августа в центральных, южных и восточных областях грозы, днем на юге и востоке страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупредили синоптики.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе в этом году будет жарче, чем обычно.

По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

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