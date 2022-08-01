Дожди и грозы ожидаются везде, кроме большинства западных областей и крайнего севера Украины.

Во вторник, 2 августа, в Украине ожидается комфортная температура. Практически по всей стране будет +23°...+26°, лишь на юге и крайнем востоке столбики термометров поднимутся до +27°...+31°. При этом практически повсеместно ожидаются дожди и грозы. Сухо будет лишь в большинстве западных областей и на крайнем севере Украины.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, легкий дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 2 августа ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+22°, гроза.

В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +16°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +18°, днем +27°.

Народные приметы на 2 августа

2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень.

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