В этом году август в Украине будет теплее, чем обычно.

Погода в августе в этом году будет жарче, чем обычно.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Это на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили в Укргидрометцентре.

Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

Как сообщал Погода УНИАН, в целом климатологи ожидают, что это лето будет не таким сухим, как обычно. Дождей будет больше, чем в среднем, что полезно для природы.

В частности, по данным специалистов, в конце лета осадков практически не будет. Погода в августе ожидается жаркой и сухой. В середине и в конце августа возможны небольшие дожди. Средняя температура августа составит 24 градуса. Будут как очень жаркие, так и слегка прохладные дни.

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