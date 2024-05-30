Наиболее ранняя дата перехода температуры воды наблюдалась в 2013 году.

В Киеве температура воды в Днепре превысила +20 °С. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, ссылаясь на данные гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что 28 мая в столице среднесуточная температура воды в Днепре достигла отметки +20.1 °С.

Также известно, что средняя многолетняя дата перехода температуры воды через +20 °С датируется 5 июня. Наиболее ранняя дата перехода температуры воды через +20 °С наблюдалась 10 мая 2013 года, а наиболее поздняя - 1 июля в 1978 и 2004 годах.

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Погода в Киеве и области 31 мая

Синоптики рассказали, что в последний день мая ожидается облачная погода с прояснениями. Также ночью местами кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области:

ночью - +11...+16 °С;

днем - +21...+26 °С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +13...+15 °С;

днем - +22...+24 °С.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Вера Балабух рассказала, что в этом году весной были зафиксированы аномально высокие температуры воздуха. По ее словам, температура воздуха летом в Украине будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны", - отметила Балабух.

Также сообщалось, что в Одессе ливень подтопил улицы. Тогда было затруднено движение по улице Одария, Атамана Чепиги угол Церковной, а также на улице Химической угол Промышленной.

"Над ликвидацией подтоплений и обеспечением проезда работало семь бригад коммунального предприятия "Городские дороги". В работах задействовано восемь единиц техники и 25 сотрудников", - отметили в горсовете.

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