По всем регионам, кроме юго-восточной части, ожидаются кратковременные дожди.

В Украине завтра в большинстве регионов пройдут дожди, однако будет достаточно жарко.

По прогнозу Укргидрометцентра, по всем регионам, кроме юго-восточной части, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

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В то же время украинцев 2 июня ожидает настоящая летняя жара. Так, температура ночью составит 13-18°, днем 27-32°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°.

В западных областях будет несколько прохладнее - ночью 10-15°, днем 21-26°.

Какой будет погода в июне

Июнь в этом году будет немного теплее нормы, что отражает тенденцию роста средних температур в последние годы.

По прогнозу синоптика Натальи Птухи, средние температуры воздуха в Украине ожидаются в пределах от +19 до +23 градусов, что на полтора-два градуса теплее климатической нормы. В горных районах традиционно будет несколько прохладнее - в пределах от +16 до +19 тепла.

28 мая в Киеве среднесуточная температура воды в Днепре достигла отметки +20.1 °С.

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