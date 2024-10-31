В течение всего месяца в Украине будут наблюдаться осадки, местами будет идти снег.

Погода в ноябре этого года будет переменчивой, с достаточным количеством осадков и невысокой температурой. Об этом на портале meteoprog сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В первой декаде, по его данным, ожидается похолодание и много осадков. Во второй декаде ноября погода будет более спокойной, а температура будет колебаться в пределах климатической нормы. В третьей декаде температура продолжит снижаться, местами днем уже даже будет ниже 0 °С. В то же время на большей территории страны возобновятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Таким образом, по данным Кибальчича, среднемесячная температура ноября окажется в пределах нормы, а в отдельных регионах даже ниже нормы на 1-1,5 градуса и составит 0...+5 °С, а в Одесской области и Крыму +6...+7 °С.

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"Кроме того, под влиянием циклонов в начале месяца будет преобладать достаточно ветреная погода. В отдельные дни порывы северо-западного ветра могут достигать 20 - 25 м/с", - предупредил синоптик.

Осадки, по данным синоптика, будут наблюдаться в течение всего месяца.

Снежный покров может формироваться пятнисто, на короткое время и не по всей Украине. "Хотя в высокогорной части Карпат снегонакопление начнется с начала месяца и будет проходить довольно уверенными темпами", - говорит синоптик.

В то же время в центральных и южных областях снег в ноябре маловероятен. Зато здесь могут наблюдаться отдельные грозы.

Погода в ноябре 2024 - прогноз Укргидрометцентра

В этом ноябре погода в Украине будет преимущественно типичной для этого сезона, о чем свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По информации синоптиков, средняя температура в течение месяца ожидается на уровне 1-8° тепла. В большинстве регионов это соответствует нормальным показателям, а в восточных и юго-восточных областях - немного выше.

Что касается осадков, Укргидрометцентр прогнозирует месячное количество в пределах 34-77 мм, а в Карпатах местами до 100 мм, что также типично для этого периода.

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