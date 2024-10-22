Прогнозы свидетельствуют о том, что ноябрь может оказаться теплее нормы.

В этом году ноябрь ожидается теплее обычного, хотя в начале месяца и может образоваться циклон, который принесет дождь, местами даже - с мокрым снегом.

Так, в ноябре температура воздуха может быть на градус выше климатической нормы. Такой прогноз ранее в комментарии Погода УНИАН озвучила климатолог Вера Балабух.

По данным Укргидрометцентра, в начале месяца может образоваться циклон, который принесет в Украину дожди и первый снег в городах, правда, он будет мокрый.

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Данные Погода УНИАН свидетельствуют о том, что до конца октября в Украине сохранится преимущественно сухая и довольно теплая погода. Только в конце месяца облачность увеличится и с запада придут небольшие дожди.

Погода в ноябре 2024 - прогноз на начало месяца

1 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Будет сухо, а столбики термометров покажут +10°...+13° в большинстве областей. Только в южной части страны и на крайнем западе местами будет +14°...+16°.

2 ноября возможно кратковременное похолодание, однако уже 3 числа температура в Украине повысится еще сильнее: практически по всей стране столбики термометров покажут +11°...+14°.

Киев - погода на ноябрь 2024

Портал Wisemeteo также сообщает, что ноябрь 2024 года будет теплым. Например, в Киеве средняя за месяц температура ожидается около +3°. Осадки в ноябре будут умеренными и ждать их в столице следует во второй половине месяца.

Погода в Украине - прогноз на осень

Этой осенью среднемесячная температура воздуха превысит норму на 2-3 градуса. Об этом стало известно из заявления синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Она также отметила, что в ноябре температура начнет постепенно приближаться к климатической норме, однако все же может остаться немного выше обычных значений.

По словам синоптика, периодов с холодными днями становится все меньше, они становятся более короткими и не столь интенсивными.

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