В столице 29 февраля зафиксировали сразу два температурных рекорда.

В Киеве в конце зимы были зафиксированы сразу два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, 29 февраля максимальная температура воздуха в столице достигла +12,1°С, что на 2,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.

Также среднесуточная температура воздуха в столице оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°С.

Видео дня

Аномальное тепло в мире - последние данные

По данным синоптиков, февраль-2024 стал самым теплым за всю историю наблюдений. Ожидается, что это будет девятый подряд побитый месячный температурный рекорд.

Последствия глобального потепления фиксируются в разных уголках нашей планеты. в частности, в Японии рано зацвели сакуры, в Мексике посреди зимы зафиксировали аномальное цветение культовых деревьев жаракаранда, которое обычно наблюдается не раньше марта. В то же время Техас охватил самый масштабный в истории штата лесной пожар, который не удается обуздать из-за высоких температур, засухи и сильного ветра.

Вас также могут заинтересовать новости: