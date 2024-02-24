Время цветения сакуры является важным элементом японской культуры - его ожидают и под него планируют отпуска и выходные.

Из-за аномально теплой зимы в Японии значительно раньше зацветет сакура - местная разновидность вишни, считающаяся главным символом весны в Стране восходящего солнца. Как пишет Independent, некоторые сорта сакуры уже начали зацветать.

Издание отмечает, что Япония обычно наблюдает пик сезона цветения сакуры в марте и апреле, когда улицы крупных городов украшают красивые розовые и белые цветы, привлекая миллионы посетителей к городским паркам и садам.

При этом традиционно первой в конце февраля расцветает сакура сорта Кавадзу, которую культивируют в одноименном городке на юге центральной Японии. Но в этом году эти деревья уже выпустили цветы еще до середины февраля. Местные переживают, что цветы начнут опадать раньше обычного и это испортит традиционный Фестиваль цветения сакуры.

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Но другие, более поздние сорта сакуры, как ожидается, в этом году тоже расцветут значительно раньше. В Токио уже заявили, что именно в их городе деревья расцветут первыми. И хотя для японцев это часто является поводом для гордости, в этом году раннее цветение вызывает тревогу.

В 2023 году цветы сакуры появились на десять дней раньше, чем обычно, и сравнялись с ранними рекордами, установленными в 2020 и 2021 годах. А теперь, вероятно будет побит не только этот рекорд, но и до сих пор недостижимый рекорд 1950-х годов.

Раннее цветение сакуры ожидают из-за аномально теплой погоды в Японии. Во многих южных городах температуры воздуха уже сейчас поднимаются до 23-24 градусов тепла, что многовато даже для достаточно теплой Японии. Всего за последний месяц в стране уже установлено около 600 температурных рекордов местного значения.

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