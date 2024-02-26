Жакаранда в Мексике начала цвести намного раньше положенного срока.

Раннее цветение жакаранды в Мексике вызвало споры об изменении климата. Ученые обеспокоены тем, что в этом году это знаменитое растение начало цвести в середине зимы, а не в марте, как это бывает обычно.

Как пишет Reuters, каждую весну улицы столицы Мексики окрашиваются в фиолетовый цвет из-за цветения тысяч деревьев жакаранды. Их эффектные цвета привлекают не только взгляды жителей и туристов, но и птиц, пчел и бабочек, которые находят в них пищу и приют.

Но в этом году что-то изменилось. Некоторые жакаранды начали цвести в начале января, хотя они обычно просыпаются весной. Раннее цветение вызвало тревогу ученых и жителей самого Мехико, где деревья стали культовой частью городских улиц.

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Как сообщается ученые уже начали исследовать, насколько широко распространен феномен раннего цветения, и пришли к выводу, что всему виной на изменение климата.

"Жакаранда начинает цвести в январе или феврале, то есть зимой, когда еще не настало их время", - говорят биологи. По их данным, из-за повышения температуры зима в мексиканской столице закончилась в этом году раньше, в середине января, а не в конце марта, как это происходит обычно.

Аномально раннее цветение сакуры в Японии - подробности

Из-за аномально теплой зимы в Японии некоторые сорта сакуры уже начали зацветать.

Обычно пик сезона цветения сакуры наблюдается в марте и апреле.При этом традиционно первой в конце февраля расцветает сакура сорта Кавадзу. Но в этом году эти деревья уже выпустили цветы еще до середины февраля. Местные жители обеспокоены, что цветы начнут опадать раньше обычного и это испортит традиционный Фестиваль цветения сакуры.

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