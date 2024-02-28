Лесной пожар угрожает городам Техаса и вынуждает жителей эвакуироваться.

Неконтролируемый лесной пожар в Техасе увеличился более чем вдвое. Огонь угрожает городам, объявлена эвакуация населения. Об этом сообщает СNN.

По данным Техасской лесной службы, пожар в Коптильне-Крик - крупнейший лесной пожар в регионе. С момента возгорания в понедельник днем огонь уже распространился на площадь в 200 000 акров (более 80 тыс. гектаров - УНИАН)

Пожар, вызванный порывистым ветром и подогреваемый сухими, не по сезону теплыми погодными условиями, движется невероятно быстро. На данный момент спасателям не удалось его локализовать.

Как сообщается, эвакуация была объявлена в нескольких округах, поскольку огонь вторгся в населенные районы.

Тем временем синоптики прогнозируют, что сильный холодный фронт пройдет через этот район и приведет к изменению направления ветра. Это может привести к распространению пожара в новых направлениях.

В начале февраля от неконтролируемого огня пострадали несколько районов Чили. Тогда огонь уничтожил не только дома местных жителей, но и известный ботанический сад, основанный в 1931 году.

Жертвами огня стали более 110 человек, еще меньшей мере 1600 человек остались без крова над головой.

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