В столице станет на пару градусов свежее и увеличится облачность.

С приходом весны в Киеве продлится теплая и сухая погода, однако некоторые изменения все же будут наблюдаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +1°...+2°, а днем температура максимально поднимется до +8°...+9°. Облачность станет больше, однако солнечные прояснения все же будут. Без осадков.

Ветер будет юго-восточный, до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 751-753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 1 марта - каким будет первый день весны в Украине

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 1 марта ночью будет +5, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+6°.

В Одессе 1 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +6°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+15°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.

Вас также могут заинтересовать новости: