С приходом весны в Киеве продлится теплая и сухая погода, однако некоторые изменения все же будут наблюдаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +1°...+2°, а днем температура максимально поднимется до +8°...+9°. Облачность станет больше, однако солнечные прояснения все же будут. Без осадков.
Ветер будет юго-восточный, до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 1 марта - каким будет первый день весны в Украине
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
В Тернополе 1 марта ночью будет +5, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
В Виннице завтра будет +4°...+12°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +10°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+6°.
В Одессе 1 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +6°, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+15°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +8°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.