В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию.

В этом году осень в Киеве прошла почти без осадков и была теплее нормы.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, средняя температура воздуха осени составила +8,9ºС, что на 0,2°С выше климатической нормы 1991-2020 годов. В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

"За сентябрь-октябрь в Киеве выпало лишь 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию", - говорят метеорологи.

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По их данным, холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда температура под утро снизилась до -7,1ºС, а теплее всего - 13 сентября. Тогда столбики термометров после полудня показали +27,0°С.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году погода в декабре будет близкой к климатической норме. В частности, средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме.

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Автор: Екатерина Лиманская