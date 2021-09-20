В этом году метеорологическая осень началась в столице чуть позже нормы.

Метеорологическое лето в Киеве завершилось позже климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, 19 сентября в столицу пришла метеорологическая осень. По климатической норме 1991-2020 годов, она началась на три дня позже. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и составила +11,9°.

Позже метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году -15 октября.

"Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18-го сентября и в целом продолжалось 128 дней", - сообщили в обсерватории.

Самым длинным лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

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Погода в Киеве сегодня, 20 сентября

Неделя в Киеве начнется с похолодания и дождей. 20 сентября в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

В течение дня воздух максимально прогреется до +11°. До обеда будет лить дождь.

Придаст неуютности погоде сильный ветер, который будет дуть со скоростью 4,6 - 6,4 м/с.

Атмосферное давление понижено, всего лишь 740-744 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская