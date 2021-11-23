В некоторых областях днем будет -1°...0°.

В среду, 24 ноября, в Украине ожидается сухая, но холодная погода. Холоднее всего будет на северо-востоке, где столбики термометров днем покажут -1°...+1°, на остальной территории будет +3°...+5°, а на Закарпатье и в Ивано-Франковской области до +7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +6°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 24 ноября ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -2°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Виннице будет -2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -3°...-1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.

В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем +1°,небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -4°...+3°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

Народные приметы на 24 ноября

24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день теплый, то зима будет теплая, если же холодный, то вся зима холодная.

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Автор: Екатерина Лиманская