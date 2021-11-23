24 ноября в Украине будет холодно, но сухо / фото pixabay.com
В среду, 24 ноября, в Украине ожидается сухая, но холодная погода. Холоднее всего будет на северо-востоке, где столбики термометров днем покажут -1°...+1°, на остальной территории будет +3°...+5°, а на Закарпатье и в Ивано-Франковской области до +7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +6°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°.
- В Тернополе 24 ноября ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -2°...+7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.
- В Виннице будет -2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+1°.
- В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Херсоне в среду ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит -3°...-1°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем +1°,небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -4°...+3°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
Погода в Украине 24 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 24 ноября
24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день теплый, то зима будет теплая, если же холодный, то вся зима холодная.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: