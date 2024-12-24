Погода в Киеве изменится во второй половине текущей недели.

На этой неделе в Киеве ожидается некоторое изменение погоды. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в первой половине недели погоду на Киевщине еще будут определять атмосферные фронты. Из-за этого временами ожидаются небольшие осадки смешанной фазы, но уже с середины недели погода изменится.

"Со среды атмосферное давление начнет повышаться и во второй половине недели уже будет господствовать антициклон, что обеспечит преимущественно погоду без осадков", - рассказали в Укргидрометцентре.

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Что касается температуры, то в ближайшее время она существенных изменений не претерпит: ночью будет -2°...0°, а днем ожидается 0°...+1°.

Погода в Киеве 24 декабря

На Сочельник, 24 декабря, на Киевщине пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ожидается от 0° до +5°, а в Киеве сегодня столбики термометров покажут +1°...+3°.

В Украине объявили І уровень опасности - прогноз на 24 декабря

На 24 декабря в нескольких областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что в первой половине дня на Левобережье ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде областей введен желтый (I уровень) уровень опасности. К ним относятся:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая области.

Специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут создать трудности для движения транспорта.

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