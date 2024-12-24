Сегодня в Украине будет туман / коллаж УНИАН, фото Укргидрометцентр, Pixabay

В ряде областей Украины на 24 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первую половину дня на Левобережье ожидается туман. Видимость будет падать до 200-500 метров.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Видео дня
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В ряде областей 24 декабря будет густой туман / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 декабря

Во вторник в Украине будет облачно. В большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории сегодня без осадков. На Левобережье ночью и в первой половине дня ожидается туман.

Ветер будет со скоростью 5-10 м/с, на Закарпатье и в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем 0°...+5°. На юге страны воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет до +14°.

На высокогорье Карпат сегодня пройдет небольшой снег. Температура днем будет держаться около нуля градусов.

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