В ряде областей Украины на 24 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в первую половину дня на Левобережье ожидается туман. Видимость будет падать до 200-500 метров.
Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Погода в Украине 24 декабря
Во вторник в Украине будет облачно. В большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории сегодня без осадков. На Левобережье ночью и в первой половине дня ожидается туман.
Ветер будет со скоростью 5-10 м/с, на Закарпатье и в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем 0°...+5°. На юге страны воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет до +14°.
На высокогорье Карпат сегодня пройдет небольшой снег. Температура днем будет держаться около нуля градусов.