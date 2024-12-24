Сегодня в Украине ожидается густой туман, из-за которого будет значительно падать видимость.

В ряде областей Украины на 24 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первую половину дня на Левобережье ожидается туман. Видимость будет падать до 200-500 метров.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Видео дня

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Во вторник в Украине будет облачно. В большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории сегодня без осадков. На Левобережье ночью и в первой половине дня ожидается туман.

Ветер будет со скоростью 5-10 м/с, на Закарпатье и в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем 0°...+5°. На юге страны воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет до +14°.

На высокогорье Карпат сегодня пройдет небольшой снег. Температура днем будет держаться около нуля градусов.

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