Сегодня утром и днем в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

Сегодня, 19 апреля, в Харькове ожидаются сильные порывы ветра. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ветер усилится и по территории Харьковской области.

"Утром и днем 19 апреля по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на три дня

Сегодня, 19 апреля, на Харьковщине будет наблюдаться переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 712 м/с; утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха: по области составит +12°...+17°, а в Харькове столбики термометров покажут +14°...+16°.

20 апреля также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°, на поверхности почвы местами заморозки 0°...-3°, днем воздух прогреется до +15°...+20°.

21 апреля на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Днем осадки будут небольшими, местами гроза. Также местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью будет +7°...+12°, а днем потеплеет до +18°...+23°.

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