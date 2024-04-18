Сегодня днем Харьковскую область будет штормить.

В Харькове и Харьковской области 18 апреля ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 18 апреля с сохранением до конца суток по области и городу ожидаются грозы", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, ожидается местами град и шквалы до 15-20 м/с. Из-за непогоды на Харьковщине объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

18 апреля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем по области пройдет кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал 15 - 20 м/с. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура воздуха 21 - 26°. В Харькове днем также ожидается кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров покажут 22 - 24°.

19 апреля на Харьковщине будет переменная облачность. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5 - 10° тепла, а днем 11 - 16°.

20 апреля также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Скорость ветра 7-12 м/с. Ночью 1 - 6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 - 3°, а днем воздух прогреется до 15 - 20°.

21 апреля ожидается переменная облачность. Ночью и днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха: ночью 7 - 12° тепла, днем 18 - 23°.

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