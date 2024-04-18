В пятницу в Украине ожидается сильный ветер, кое-где еще пройдут дожди и даже снег, а ночью будут заморозки.

Накануне выходных, 19 апреля, циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины. Несмотря на это местами все еще ожидаются дожди и мокрый снег, а также сильный ветер. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, осадки 19 апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и в Винницкой области.

"Причем из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине", - акцентировала синоптик.

Видео дня

На остальной территории Украины ожидается погода без существенных осадков.

"Ветер завтра западного направления, порывистый, до сильного. Осторожно под деревьями и билбордами!" - предостерегла она.

Температура воздуха 19 апреля снизится на востоке и юге и на Днепропетровщине, там ожидается +13...+18 градусов. На севере, западе и в большинстве центральных областей будет так же холодно, +8...+12 градусов.

"Внимательно. Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на 20 апреля в большинстве областей Украины, кроме южной части, предусматриваются заморозки!" - предупреждает Наталка Диденко.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 19 апреля ожидается около +8 градусов, местами будет дождливо. Ветер будет западный, сильный.

В дальнейшем температура воздуха, по данным Натальи Диденко, начнет повышаться.

Непогода в Украине

Сегодня в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях ожидаются значительные дожди. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: