В городе и области на сегодня объявлен І уровень опасности.

По Днепру и Днепропетровской области на 4 ноября объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"4 ноября днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Днепре и области - прогноз на 4 ноября

В понедельник на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, а его порывы будут достигать порывы 15-20 м/с. Температура по области будет в пределах +5°...+10°, а в Днепре столбики термометров покажут +7°...+9°.

Погода 4 ноября - прогноз по Украине

В понедельник, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на территории Сумщины, Харьковщины, Черниговщины, Луганщины, Донетчины и Полтавщины прогнозируется мокрый снег с налипанием. Это обусловлено взаимодействием влажного циклона и холодного арктического воздуха.

Днем мокрый снег превратится в дождь, который впоследствии в этих регионах полностью прекратится.

Сегодня, по ее данным, в Украине ожидаются сильные северные порывы ветра со штормовыми значениями до 15-20 метров в секунду.

Холодная погода сохранится: днем будет от +4 до +8 градусов, а в южных областях - от +8 до +11 градусов.

Также Наталья Диденко сообщила, что с 7 ноября в Украине ожидается потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: