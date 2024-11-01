Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Днепропетровской области.

В Днепре сегодня, 1 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом свидетельствуют данные Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Из-за непогоды в городе и области объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"1 ноября днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

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Объявлен І уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз

1 ноября на Днепроптеровщине ожидается переменная облачность. День будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

днем воздух по области прогреется до +12°...+17°, а в Днепре столбики термометров максимально покажут +13°...+15°.

В целом, по данным синоптиков, в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха на Днепропетровщине ожидается +4° (норма +2,8°). Среднее месячное количество осадков предполагается 41 мм, что является климатической нормой.

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