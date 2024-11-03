В ночь на понедельник местами на севере Украины ожидаются небольшие осадки. А на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Украине выпадет первый снег. Осадки ожидаются в ряде областей уже завтра, 4 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вот и первый снег вырисовывается. В понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха", - отметила синоптик.

По словам Диденко, с повышением дневной температуры воздуха после холодной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.

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В ночь на понедельник местами на севере Украины ожидаются небольшие осадки. А на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В то же время синоптик предупреждает, что завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых - до 15-20 метров в секунду.

"Уже сегодня вечером внимательно посмотрите, где вы будете парковать автомобиль. Холодная погода будет продолжаться. 4-го ноября ночью от 2 мороза до 5 тепла, в течение дня понедельника +4...+8 градусов, в южной части +8...+11 градусов", - отметила она.

В Киеве ближайшей ночью вероятен небольшой дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем +5...+7 градусов. В столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Диденко отметила, что первый снег - это скорее анонс, чем реальное явление. То есть, он долго не задержится. С 7-го ноября в Украине ожидается потепление.

Антициклон мчится в Украину - что известно

Синоптик Наталья Птуха ранее сообщила, что в начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дожди, местами с мокрым снегом.

На вопрос о возможности снега в разных регионах Украины, кроме Карпат, где он уже выпал, синоптик отметила, что в ближайшее время не прогнозируются длительные осадки.

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