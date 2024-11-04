Начало недели в Украине будет холодным.

Первый ноябрьский понедельник в Украине будет холодным. Столбики термометров в большинстве областей покажут +4°...+8°, на Закарпатье и на юге - до +9°...+11°. Местами по стране пройдут небольшие дожди, а на востоке вероятен мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Тернополе 4 ноября ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +5°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+10°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возмоден мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, дождь, возможно, с мокрым снегом.

4 ноября - какой сегодня праздник, приметы

Считалось, что с этой поры начинаются заморозки. Для незамужних девушек - последний шанс выйти замуж в этом году.

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