Сегодня на востоке Украины может быть мокрый снег / фото Pixabay

Первый ноябрьский понедельник в Украине будет холодным. Столбики термометров в большинстве областей покажут +4°...+8°, на Закарпатье и на юге - до +9°...+11°. Местами по стране пройдут небольшие дожди, а на востоке вероятен мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
  • В Тернополе 4 ноября ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.
  • В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +5°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+10°.
  • В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возмоден мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, дождь, возможно, с мокрым снегом.
4 ноября в Украине уже может быть мокрый снег / фото УНИАН

4 ноября - какой сегодня праздник, приметы

Считалось, что с этой поры начинаются заморозки. Для незамужних девушек - последний шанс выйти замуж в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: