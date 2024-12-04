В ближайшие дни сильного похолодания в Украине не ожидается.

На сильные морозы в Украине в декабре не рассчитываем. Об этом сказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха на брифинге.

Она отметила, что по исследованию наших специалистов и мировых прогностических центров, зимний период на территории Европы и, в частности, Украины характеризуется тем, что дней с теплым периодом становится больше.

"Среднемесячные температуры последние несколько месяцев выше среднемесячной температуры климатической нормы", - отметила спикер УкрГМЦ.

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Птуха сообщила, что в декабре ожидается температура "в пределах нормы", но поскольку территория Украины большая, есть предпосылки, что во второй декаде могут быть определенные повышения температуры на юге.

При этом подчеркнула, что не стоит исключать, что могут быть "заливы холода", потому что это зима, но в ближайшие дни сильного похолодания не ожидается. "На сильные морозы не рассчитываем", - подчеркнула она.

По ее словам, во второй декаде декабря будут более активно поступать атмосферные фронты, которые будут чередоваться "со спокойной погодой", но в целом будет больше осадков, определенное усиление ветра.

Птуха добавила, что надо готовиться уже к зимним проявлениям погоды, потому что может быть местами гололедица:

"В зависимости от региона - если будет плюсовая температура, то может быть дождь, а если минусовая, а это преимущественно запад и север страны, то там может образовываться снежный покров".

Она отметила, что зима в Украине всегда самый пасмурный период, поэтому сейчас очень короткий световой день и в ближайшее время облачность будет преобладать, поэтому на какие-то "долговременные прояснения" не стоит рассчитывать. "Но это и не совсем плохо, потому что когда у нас есть облачность, то нет сильных морозов, например, ночью", - отметила она.

В Украину идут осадки - прогноз

Как сообщал УНИАН, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, со второй половины недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут принести в Украину незначительные осадки, преимущественно в виде снега или мокрого снега. Ветер будет слабым, а в отдельных районах возможны туманы с моросью и изморозью.

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